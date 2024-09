È morto a 70 anni il cantante statunitense Tito Jackson, ex membro dei Jackson 5

È morto a 70 anni il cantante statunitense Tito Jackson, che fu tra i fondatori dei Jackson 5, gruppo musicale composto da cinque fratelli (oltre a lui c’erano Jermaine, Jackie, Marlon e soprattutto Michael Jackson, che divenne il più famoso). Non si sa ancora la causa della morte. Tito Jackson era il terzo dei fratelli Jackson, e nel gruppo oltre a cantare suonava la chitarra. Dopo lo scioglimento del gruppo lavorò soprattutto come produttore e manager musicale, e dal 2012 insieme a Jackie, Marlon e Jermaine riprese a suonare dal vivo con una formazione chiamata The Jacksons.