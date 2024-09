Le nevicate precoci nel nord Italia

Tra venerdì e sabato nel Nord Italia ha nevicato abbondantemente in diverse zone, anche a quote sotto i 1500 metri e quindi insolite per questi giorni di fine estate. Per esempio la neve ha ricoperto Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, che si trova a 750 metri circa di altitudine e Tesido, in provincia di Bolzano, che è a un’altitudine di 1100 metri. A Colfosco in Val Badia, in Alto Adige, che si trova a 1600 metri, la neve ha superato i 15 centimetri.

Più in generale nelle ultime ore ha nevicato sulle Dolomiti in Austria e Italia, tra Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ma anche sugli Appennini del Gran Sasso, in Abruzzo. In Val Gardena, in Trentino Alto Adige, un’escursionista canadese è morta per ipotermia dopo essere rimasta bloccata per tutta la notte in montagna per via della neve. Il marito, che era con lei, è stato ricoverato in ospedale.

Le nevicate sono arrivate in Italia spinte da una massa d’aria polare, che ha portato a un abbassamento improvviso delle temperature, trasformando i nevicate le precipitazioni che stanno riguardando un po’ tutta la penisola. In alcune zone di pianura le temperature sono scese anche di 20 gradi nel giro di pochi giorni. A Passo Pramollo, a 1500 metri di altitudine, vicino a Udine, auto e camper sono rimasti bloccati a causa di oltre 20 centimetri di neve.

Oltre alla coppia canadese in Val Gardena, due escursioniste tedesche sono state soccorse alle Pale di San Martino, sul confine tra Trentino e Veneto, perché in difficoltà a causa della neve sul sentiero, e due alpinisti americani, padre e figlia, sono stati soccorsi in Val Pusteria. Il vice presidente dell’associazione Aiut Alpin Dolomites, Fabian Oberbacher, ha spiegato che «La prima neve dopo l’estate porta problemi perché la gente non è preparata, e si ritrova in un inverno anticipato. A settembre stiamo entrando nell’autunno, in montagna il tempo può cambiare da un giorno all’altro e questo è successo ieri».