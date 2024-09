Giovedì sera tre persone sono morte nell’incendio di un magazzino alla periferia nord-ovest di Milano: sono una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 19 e un altro di 24 anni, tutti cinesi. Il magazzino, di proprietà della società Wang Sas, si trova in via Ermenegildo Cantoni 3, vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. L’incendio si è sviluppato intorno alle 23: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno trovato le tre persone che erano all’interno già morte. Al momento non sono note le cause dell’incendio.