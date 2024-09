Tre membri della Croce Rossa sono stati uccisi da un bombardamento nel Donetsk

Giovedì un bombardamento sul centro abitato di Viroliubivka, vicino alla linea del fronte nella regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, ha ucciso tre persone della Croce Rossa di nazionalità ucraina e ne ha ferite altre due, di cui una in gravi condizioni. La squadra stava consegnando con un camion rifornimenti di legna e carbone agli abitanti in previsione dell’inverno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di «un ennesimo crimine di guerra russo», accusando l’esercito nemico dell’attacco che negli ultimi giorni ha intensificato i bombardamenti sulla città di Pokrovsk, a una sessantina di chilometri da Viroliubivka.

La presidente del comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric, ha detto che il veicolo colpito riportava in modo evidente il simbolo dell’organizzazione: «È inconcepibile che un bombardamento colpisca un punto di distribuzione di aiuti umanitari», ha detto Spoljaric. L’organizzazione non ha però attribuito la responsabilità dell’attacco, e per questo è stata criticata da alcuni funzionari ucraini.