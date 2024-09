In provincia di Brescia è stato registrato un caso di trasmissione di dengue in Italia, il primo del 2024

A Castelletto, in provincia di Brescia, è stato registrato un caso di contagio di febbre dengue: è il primo avvenuto in Italia nel 2024, finora gli altri casi della malattia noti erano dovuti a infezioni avvenute all’estero. La persona che ha contratto la malattia, che è ricoverata in ospedale ma in buone condizioni, non è stata all’estero recentemente: deve quindi essere stata punta in Italia da una zanzara in grado di trasmettere il virus della dengue. I comuni di Castelletto, Gussago e Monticelli, in cui la persona contagiata abita o lavora, hanno disposto interventi di disinfestazione contro le zanzare.

La dengue non si trasmette direttamente da persona a persona, ma solo attraverso le zanzare. In genere a fare da vettore sono le zanzare della specie Aedes aegypti, che non è presente in Italia, ma in alcuni casi le zanzare tigre (Aedes albopictus), che invece ci sono, possono trasmettere il virus dopo aver punto una persona già infetta. L’Agenzia di tutela della salute (ATS) della provincia di Brescia ha sottolineato che il modo migliore per prevenire il contagio è evitare le punture di zanzara. Da un anno in Italia è anche possibile ricevere un vaccino contro la dengue.

La dengue è una malattia infettiva tropicale causata da un virus Dengue (ce ne sono quattro diversi tipi, più un probabile quinto) e trasmessa da alcune specie di zanzare. È presente per lo più nei paesi della zona equatoriale e comporta febbre, mal di testa, dolori articolari e un esantema (cioè un’eruzione cutanea) che ricorda quello del morbillo. In rari casi, la dengue può portare a febbre molto alta accompagnata da emorragie interne, che possono anche essere letali. Sono di solito necessarie diverse settimane per il suo completo decorso. Di recente c’è stato un grosso aumento dei contagi in Sud America.

In Italia, secondo l’ultimo bollettino del sistema di sorveglianza nazionale, sono stati registrati 324 casi di dengue dal primo gennaio al 5 agosto 2024. Nessuna delle persone contagiate è morta.

– Leggi anche: Le zanzare invasive sono sempre più diffuse in Europa