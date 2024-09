L’ex modella che ha scoperto di essere ricercata da anni online

L’ex modella spagnola Leticia Sarda ha scoperto recentemente di essere al centro di una ricerca che ha coinvolto decine di migliaia di persone online, che si riferivano a lei chiamandola “Celebrity nr. 6”. Sarda ha 43 anni, vive con la sua famiglia a Tenerife, una delle isole Canarie, e lavorava come modella in giro per il mondo, prima di ritirarsi una quindicina di anni fa.

Un giorno controllando le mail ne ha trovata una di qualcuno che le mandava una foto e le chiedeva di confermare che quella fosse la sua faccia. Al New York Times che l’ha intervistata ha raccontato che rispose: «sì sono io, ma tu chi sei?» e che la risposta fu: «tu non sai quanto è diventata grossa questa cosa. Ti abbiamo cercato per gli ultimi cinque anni».

Come succede sempre più spesso su internet, la ricerca di Sarda è cominciata con una banale domanda postata sul social network Reddit ed è lentamente montata arrivando a coinvolgere più di 40mila persone determinate a trovare la risposta. Nel post un utente mostrava la foto di un pezzo di stoffa con sopra stampate delle facce famose stilizzate (tra cui quella di Adriana Lima e Orlando Bloom) e chiedeva di identificarne una apparentemente molto meno nota, che era appunto quella di Sarda. La risposta non è stata evidentemente facile da trovare.

Dopo anni di ricerche, nelle scorse settimane un utente di Reddit ha modificato l’immagine per renderla più realistica e poi ha usato un motore di ricerca basato sul riconoscimento facciale, arrivando al nome di Sarda. Con l’aiuto di altri utenti sono risaliti all’inserto della rivista spagnola Spanish Woman su cui la foto era stata pubblicata nel 2006 e al fotografo, Leandre Escorsell, che ha confermato il nome di Sarda fornendo anche la foto originale.

Quando uno degli utenti della discussione su Reddit ha contattato infine Sarda, lei ha recuperato la foto, che aveva ancora, e l’ha mandata via mail come conferma. Il New York Times le ha chiesto quante persone l’avessero contattata da allora e Sarda ha risposto che ha perso il conto.

Su TikTok in particolare i video che raccontano della ricerca e della scoperta di Sarda sono decine. Ha raccontato di aver ricevuto un’improvvisa attenzione online e che è stato impegnativo da gestire, ma che al tempo stesso sta cercando «di divertirsi perché nei commenti, nessuno mi odia o dice niente di sbagliato». Sarda ha anche aperto un nuovo profilo su Istagram e su TikTok, dove si definisce “celebrity nr. 6”.

