In Nigeria almeno 48 persone sono morte per l’esplosione di un’autocisterna

Domenica nella regione di Agaie, nella Nigeria centro-settentrionale, un’autocisterna si è scontrata frontalmente con un camion che trasportava bestiame e passeggeri: è esplosa, e almeno 48 persone sono morte bruciate. Nell’incidente sono stati coinvolti vari veicoli vicini. I soccorsi sono ancora in corso.

Il governatore dello stato in cui si trova Agaie, Mohammed Bago, commentando l’incidente ha ricordato agli automobilisti di «essere sempre cauti e rispettare le regole della strada per salvaguardare vite e proprietà». In Nigeria il settore della logistica dipende moltissimo dalle autostrade per il trasporto delle merci, dato che il sistema ferroviario non è molto sviluppato, ma gli incidenti tra camion sono molto frequenti. Secondo il Corpo federale per la sicurezza stradale del paese, solo nel 2020 ci sono stati 1531 incidenti che hanno coinvolto autocisterne: sono morte 535 persone e altre 1142 sono state ferite.