Sul Monte Bianco ci sono quattro alpinisti dispersi da sabato

Quattro alpinisti, due italiani e due sudcoreani, sono dispersi da ieri sul Monte Bianco, in Valle d’Aosta. I due italiani erano partiti nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques – che si trova sul versante francese della montagna, a 3.613 metri sul livello del mare – per raggiungere la vetta del monte, che è il più alto d’Europa. Nel pomeriggio di sabato avevano chiamato i soccorsi spiegando di essere rimasti bloccati durante la discesa dalla cima a causa della troppa nebbia e delle cattive condizioni meteorologiche: i soccorritori non sono però finora riusciti a raggiungerli a causa delle forti raffiche di vento e della scarsa visibilità, che rende difficile avanzare verso il punto dove dovrebbero trovarsi, vicino alla cima del Dôme du Goûter.

Al momento i loro telefoni risultano spenti: le ricerche sono state interrotte e ricominceranno lunedì. Non si sa invece dove si trovino con precisione le due persone sudcoreane, che sono a loro volta disperse da sabato.

Sabato sera sono stati soccorsi due gruppi di alpinisti che erano rimasti bloccati sul Dente del Gigante (che fa parte del massiccio del Monte Bianco) e su Punta Cian, in Valtournenche, in Valle d’Aosta.