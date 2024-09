Quasi un milione di persone ha dovuto lasciare la propria casa per l’arrivo del tifone Yagi nel sud della Cina

Venerdì il tifone chiamato Yagi ha raggiunto la terraferma nel sud della Cina: due persone sono morte, e quasi un milione di persone ha dovuto lasciare la propria casa. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato 400mila persone nella provincia di Hainan, una grossa isola poco distante dalla costa, e più di 500mila persone nella provincia di Guandong, quasi tutte nella città di Zhanjiang. A Hainan il tifone ha anche causato blackout in più di 830mila case: il dipartimento provinciale per l’approvvigionamento elettrico ha attivato una squadra di 7mila addetti alle riparazioni per sistemare i danni, e più di un quarto delle case ha già riavuto la corrente.

I venti portati da Yagi hanno raggiunto i 245 chilometri orari: è quindi classificato come un “super tifone“. I venti e le tempeste hanno causato la chiusura di alcuni ponti, aeroporti e porti della zona, fra cui quelli di Hong Kong e in Vietnam e Laos, due paesi dove si prevede che la tempesta arrivi durante il weekend. Yagi ha raggiunto la Cina dopo essere passato dalle Filippine, dove ha causato la morte di 16 persone.