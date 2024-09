Perché a Venezia attori e attrici si vestono pesanti

Prima che il temporale di giovedì allontanasse attrici e attori dal red carpet della Mostra del cinema di Venezia (che si tiene dal 28 agosto al 7 settembre), i suoi protagonisti hanno dovuto affrontare l’umidità e le temperature particolarmente alte, più di 30 gradi, di questa edizione. Fan, giornalisti e fotografi potevano aspettare sotto il sole in maglietta e in tessuti freschi ma molte celebrità avevano abiti decisamente pesanti: non solo gli uomini, che nelle occasioni formali vestono quasi sempre un completo con giacca e pantaloni, ma anche le donne.

Alcuni indossavano giacche trapuntate, abiti aderenti a manica lunga, tessuti opprimenti e poco traspiranti, spesso in colori scuri; l’attrice francese Isabelle Huppert ha messo una giacca in pelle e l’attrice italiana Alba Rohrwacher un maglioncino, anche se la scelta più sorprendente è stata, forse, il coprispalle in finta pelliccia dell’attrice statunitense Angelina Jolie.

La scelta è dovuta spesso all’accordo che attori e attrici hanno con i marchi di moda che le vestono: in questo periodo vogliono promuovere le collezioni del prossimo autunno e inverno, che sono state presentate alle sfilate di febbraio e marzo (per l’abbigliamento da donna) e di gennaio e febbraio (per quello da uomo) e che ora sono arrivate nei negozi. Ovviamente più un personaggio è famoso maggiore è il suo potere contrattuale nella scelta dell’abito da indossare.

Altre celebrità seguono il cosiddetto method dressing, cioè si vestono sul red carpet come farebbe il loro personaggio: probabilmente Jolie ha scelto quel vestito per ricordare lo stile della cantante lirica Maria Callas, che ha interpretato nel biopic Maria, diretto dal regista Pablo Larraín, e che ha presentato a Venezia.