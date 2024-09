Celebripost

L’81esima Mostra del cinema di Venezia finisce domani e come di consueto anche in questa raccolta settimanale abbiamo inserito qualche fotografia delle celebrità che hanno partecipato. Se ne volete di più però potete recuperare tutte le gallery quotidiane che abbiamo pubblicato finora. Qualcuno passato di lì è stato fotografato anche altrove a pochi giorni di distanza: Tim Burton alla cerimonia per l’assegnazione della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, insieme a Michael Keaton e a Winona Ryder, e Nicole Kidman alla prima inglese di The Perfect Couple. Per la quota facce note agli US Open: Serena Williams, Alicia Keys e Roger Federer; per quella reali britannici: re Carlo, la regina Camilla e il principe William, fotografati a tre eventi diversi. Per finire: il papa che fa l’occhiolino, durante il suo viaggio in Indonesia.