È stato arrestato il padre del ragazzo accusato della sparatoria nella scuola in Georgia

In Georgia, negli Stati Uniti, è stato arrestato il padre del ragazzo accusato di aver ucciso quattro persone in una scuola superiore mercoledì mattina. Il ragazzo si chiama Colt Gray e ha 14 anni: era stato arrestato sul luogo della sparatoria, la Apalachee High School di Winder, ed è l’unica persona sospettata.

Il padre Colin, di 54 anni, è stato arrestato giovedì dalle autorità locali con varie accuse tra cui quattro di omicidio colposo e due di omicidio di secondo grado (reato che nel codice penale statunitense si riferisce a omicidi di carattere doloso o colposo, ma senza premeditazione e con varie possibili attenuanti). La polizia ha detto che le accuse sono collegate direttamente alla strage di cui è accusato il figlio, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe compiuto la sparatoria con un fucile di proprietà del padre.

Colt Gray aveva già attirato l’attenzione della polizia federale più di un anno fa, quando erano arrivate delle segnalazioni anonime su qualcuno che minacciava una sparatoria in una scuola. L’FBI aveva inoltrato le segnalazioni alla polizia locale, le cui indagini avevano portato a interrogare sia Gray che il padre. In quell’occasione il padre aveva detto di avere delle armi da caccia in casa, ma aveva specificato che il figlio non vi aveva accesso senza la sua supervisione. Gray aveva a sua volta negato di essere l’autore di quelle minacce online. La polizia non aveva sufficienti elementi per procedere con un arresto e aveva solo avvisato le scuole locali di tenere monitorato il soggetto al centro delle segnalazioni.