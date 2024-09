La polizia ha sparato a una persona vicino a un museo sul nazismo e al consolato israeliano di Monaco di Baviera, in Germania

Verso le 9 di giovedì mattina la polizia di Monaco di Baviera, in Germania, ha sparato più volte contro una persona nella zona di Karolinenplatz, vicino al consolato israeliano della città e al Centro di documentazione sul nazionalsocialismo, un museo dedicato alla storia del nazismo. L’area è stata recintata e chiusa al traffico, e sul posto sono arrivati vari agenti delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro perché la polizia abbia sparato, ma su X ha definito la persona coinvolta nell’incidente come «sospetta». La persona è stata uccisa.

Il portavoce della polizia Andreas Franken ha detto la persona in questione era stata vista con addosso un’arma da fuoco poco dopo le 9 di mattina. Cinque agenti l’hanno avvicinata e sono stati sparati alcuni colpi (non è chiaro quanti e se la polizia abbia riposto a colpi sparati dalla persona). La polizia ritiene che non ci siano altre persone sospette nella zona. In seguito all’accaduto è comunque stata aumentata la sicurezza intorno alla sinagoga Ohel-Jakob di St. Jacobs Platz.

La polizia ha detto che online stanno già cominciando a circolare informazioni false e fuorvianti riguardo all’accaduto: ha chiesto di non diffonderle, e di non condividere sui social foto o video dall’operazione (per i quali è stato predisposto un apposito portale online).

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato che nessuna tra le persone dello staff è stata ferita: oggi la sede era chiusa per la cerimonia di commemorazione dell’attentato del 5 settembre del 1972, durante le Olimpiadi estive a Monaco, nel quale 11 atleti israeliani furono uccisi dai membri di un gruppo terroristico palestinese.

