Oney Tapia ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi, la seconda per l’Italia in questa disciplina

L’atleta italiano di origini cubane Oney Tapia ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi, nella categoria F11 che comprende atleti ciechi. L’Italia aveva già vinto un oro nel lancio del disco maschile domenica, nella categoria F52, con Rigivan Ganeshamoorthy, e un argento sempre nella categoria F11 con Assunta Legnante.

Tapia, che ha 48 anni, è alla sua terza Paralimpiade e in ogni partecipazione ha sempre vinto medaglie, ma questa è la prima d’oro: a Rio 2016 vinse l’argento nel lancio del disco e a Tokyo, nel 2021, vinse la medaglia di bronzo sia nel lancio del disco che nel getto del peso. Anche a queste Paralimpiadi aveva gareggiato nel getto del peso, arrivando però settimo: lui stesso ha detto di essere rimasto molto deluso da quel risultato perché puntava su quella gara, ma allo stesso tempo nel lancio del disco non era tra i principali favoriti per la medaglia d’oro ed è andato meglio del previsto.

Tapia è nato a L’Avana, a Cuba, e si trasferì in Italia nel 2002 per giocare nella squadra di baseball degli Old Rags di Lodi. Poi passò al rugby, ma nel frattempo lavorava anche come giardiniere: proprio un incidente sul lavoro da giardiniere gli causò la perdita della vista e lo spinse a provare diversi sport paralimpici. In Italia Tapia è noto anche per aver partecipato nel 2017 al programma televisivo Ballando con le stelle (vinse in coppia con la ballerina Veera Kinnunen).