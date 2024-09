L’attivista iraniano Hosseyn ShanbehZaadeh è stato condannato a 12 anni di carcere, dopo aver risposto con un punto a un post Ali Khamenei

Hosseyn ShanbehZaadeh, scrittore e attivista iraniano, è stato condannato a 12 anni di carcere per attività di propaganda pro-Israele, per aver insultato l’Islam, per aver diffuso bugie online e per propaganda anti-regime. ShanbehZaadeh era stato arrestato all’inizio di giugno apparentemente senza motivo: l’arresto era stato compiuto pochi giorni dopo che ShanbehZaadeh aveva risposto su X con un punto a un post della Guida Suprema Ali Khamenei, la più importante figura politica e religiosa dell’Iran. Il post mostrava Khamenei insieme alla squadra nazionale di pallavolo del paese, e la risposta di ShanbehZaadeh (che non è più disponibile dato che il suo account risulta sospeso) implicava che ci fosse un errore ortografico, e che mancasse un punto.