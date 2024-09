Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo del marchio di moda Tom Ford

Lo stilista francese Haider Ackermann è stato scelto come direttore creativo del marchio di moda Tom Ford, che dallo scorso anno è di proprietà del gruppo francese di lusso Estée Lauder: la sua prima collezione sarà presentata nel marzo 2025 durante la Settimana della moda di Parigi. Ackermann prende il posto dell’inglese Peter Hawkings, che se n’era andato a luglio dopo aver disegnato due sole collezioni ma avendo lavorato per più di vent’anni con Tom Ford, fondatore dell’azienda.

Ackermann ha 53 anni, è nato a Bogotà, in Colombia, e fu adottato a nove mesi da una famiglia francese; ora vive a Parigi. È considerato uno stilista di grande talento e ha disegnato una delle collezioni più apprezzate degli ultimi anni, quella di haute couture primavera/estate 2023 per il marchio francese Jean-Paul Gaultier. Dal 2001 al 2020 ha diretto una sua linea omonima, con abiti sia donna sia da uomo.

Ackermann è stato definito da alcuni critici un nuovo Yves Saint Laurent (considerato tra i più grandi stilisti di tutti i tempi) e nel 2010 Karl Lagerfeld, celere direttore creativo di Chanel, disse che avrebbe scelto lui come suo successore alla guida dell’azienda (cosa che in realtà poi non accadde). Secondo Vogue il suo compito sarà soprattutto far crescere l’azienda nell’ambito dell’abbigliamento da donna, sfruttando i suoi rapporti nel mondo di Hollywood (è amico, tra gli altri, degli attori Tilda Swinton e Timothée Chalamet).