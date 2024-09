Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato le proprie dimissioni 

Mercoledì il presidente del parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, ha detto che il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha annunciato le proprie dimissioni con una lettera: Stefanchuk ha aggiunto che la lettera verrà esaminata in una delle prossime sedute plenarie in parlamento, non si sa di preciso quando. Kuleba è ministro degli Esteri dal 2020: negli ultimi due anni e mezzo, con l’invasione russa e la guerra in corso, ha avuto un ruolo di primo piano negli sforzi diplomatici per garantire all’Ucraina il sostegno dei governi occidentali. Le sue dimissioni fanno parte di un più ampio cambio di ruoli nel governo ucraino: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di recente un grande rimpasto di governo, in seguito al quale martedì si sono dimessi altri cinque ministri.