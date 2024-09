Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, ha bloccato decine di voli per un problema ai motori

Nelle ultime 48 ore la compagnia di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, ha bloccato decine di voli dopo che lunedì un aereo Airbus A350 partito da Hong Kong e diretto verso Zurigo era stato costretto a tornare indietro per un problema al motore. In seguito all’inconveniente, la compagnia ha fatto controllare tutti i suoi 48 aerei Airbus A350 e ha detto che 15 avevano parti da sostituite. La compagnia ha detto che le interruzioni potrebbero durare fino a sabato e che le rotte coinvolte sono quelle che collegano Hong Kong con Sydney, Singapore, Bangkok, Tokyo, Seul e Taipei.

Questo modello di aerei di linea è prodotto dall’omonima multinazionale, mentre i motori sono di produzione della società britannica Rolls-Royce, che si è offerta di collaborare nelle ispezioni. Ai lavori per far ripartire in sicurezza la flotta sta collaborando anche il dipartimento dell’Aviazione civile di Hong Kong. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea, che avrebbe il potere di ordinare un’ispezione sui voli di quel modello delle compagnie che operano sul territorio dell’Unione, ha detto che sta tenendo sotto controllo la situazione e che attende il riscontro dell’indagine della Cathay per prendere eventuali provvedimenti.