È morto a 39 anni l’ex calciatore ivoriano Sol Bamba

È morto a 39 anni l’ex calciatore ivoriano Souleymane Bamba, meglio conosciuto col nome Sol. La morte è stata annunciata dalla squadra turca dell’Adanaspor, con cui da quest’anno collaborava come responsabile tecnico. Al momento non è nota la causa della morte. Bamba, che era nato in Francia ma aveva la nazionalità ivoriana, aveva giocato come difensore centrale in molte squadre europee, tra cui Paris Saint-Germain, Leicester, Leeds e Palermo (con cui però disputò una sola partita in campionato). Nel gennaio 2021, mentre giocava al Cardiff City annunciò di avere un linfoma non Hodgkin, e nel maggio successivo disse di esserne guarito.