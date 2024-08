Nel 2025 il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli correrà in Formula 1 con la Mercedes

Sabato è stato annunciato che dal 2025 il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli gareggerà con la Mercedes nel campionato di Formula 1. Antonelli, che ha compiuto da pochi giorni 18 anni, gareggia attualmente nella Formula 2 con la squadra Prema Racing, e fa parte del Mercedes Junior Team, il programma della squadra Mercedes per i piloti giovani. Nel 2025 prenderà il posto di Lewis Hamilton, che passerà invece alla Ferrari. Venerdì intanto Antonelli ha esordito in una sessione di prove libere di Formula 1 alla guida della Mercedes in vista del Gran Premio d’Italia, che si correrà domenica a Monza, al posto del pilota inglese George Russell.