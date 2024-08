Molte delle celebrità fotografate questa settimana erano ovviamente all’81esima Mostra del cinema di Venezia: potete guardare qui le foto della serata di apertura di mercoledì e qui le foto di ieri, giovedì. Quelle migliori non potevano comunque mancare anche in questo Celebripost, che raccoglie alcuni dei primi volti noti arrivati a Venezia, tra cui Monica Bellucci, Tim Burton, Angelina Jolie e Sigourney Weaver. Poi un po’ di facce da Los Angeles con due prime (di 1992 e The Deliverance) in cui sono stati fotografati, tra gli altri, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Andra Day. Per finire con chi guarda gli US Open, uno dei quattro tornei del cosiddetto Grande Slam, cantanti in concerto, ma anche politici, supermodelle e sportivi.