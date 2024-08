È stato arrestato in Argentina l’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

È stato arrestato in Argentina Leonardo Bertulazzi, che aveva fatto parte delle Brigate Rosse ed era latitante dal 1980. L’arresto è avvenuto dopo che le autorità argentine hanno revocato lo status di rifugiato che gli avevano concesso nel 2004, e dopo che quelle italiane hanno reiterato la richiesta di estradizione.

In Italia Bertulazzi deve scontare 27 anni per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata: nel 1977 fu uno dei sei brigatisti che sequestrarono l’ingegnere navale e imprenditore Pietro Costa.

Costa apparteneva a una storica famiglia di armatori genovesi: fu rapito il 12 gennaio 1977 e fu tenuto prigioniero per 81 giorni. Parte del riscatto ottenuto in cambio della sua liberazione fu utilizzato per acquistare l’appartamento di via Camillo Montalcini 8 a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro per il periodo del suo sequestro.

Bertulazzi era già stato arrestato nel 2002 in Argentina, ma era stato rilasciato qualche mese dopo.