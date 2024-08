L’ex portiere della Juventus e della Roma Wojciech Szczesny ha annunciato il suo ritiro dal calcio

Martedì il portiere polacco Wojciech Szczesny, che ha 34 anni e fino alla scorsa stagione aveva giocato nella Juventus e nella nazionale polacca, ha annunciato sui social network la decisione di ritirarsi dal calcio: «Ho dato al calcio tutto quello che avevo, 18 anni della mia vita, tutti i giorni. Oggi, nonostante il mio corpo sia ancora pronto per le sfide, la mia mente non lo è più. Sento che ora è il momento di rivolgere tutta l’attenzione alla mia famiglia», ha scritto.

Szczesny è stato uno dei portieri più forti e completi degli ultimi dieci anni in Serie A. Dopo aver giocato per diverse stagioni nell’Arsenal, in Inghilterra, nel 2015 passò alla Roma, nella quale rimase due anni, prima di trasferirsi alla Juventus. Qui fece inizialmente il vice di Gianluigi Buffon, ma con il passaggio del portiere italiano al Paris Saint-Germain divenne titolare (rimase tale anche quando Buffon tornò alla Juventus, dopo un anno).

Con la Juventus ha giocato 252 partite e vinto tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Ha totalizzato anche 84 presenze con la Polonia, con la quale quest’estate ha giocato gli Europei. Il mese scorso, dopo l’arrivo alla Juventus dell’allenatore Thiago Motta e del portiere Michele Di Gregorio dal Monza, aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il club, che era scaduto: si pensava che avrebbe trovato un’altra squadra, invece ha scelto di ritirarsi.