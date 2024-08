In Cisgiordania cinque persone palestinesi sono state uccise da un bombardamento israeliano

Nella notte fra lunedì e martedì il ministero della Sanità palestinese ha detto che un bombardamento israeliano sul campo profughi di Nur Shams, vicino alla città di Tulkarm, in Cisgiordania, ha ucciso cinque persone, fra cui due bambini. I media palestinesi hanno scritto che è stato ucciso anche un membro di Hamas. Le forze armate israeliane hanno detto che l’obiettivo dell’attacco era il centro di comando di una cellula terroristica.

Inoltre vicino a Betlemme, sempre in Cisgiordania, un arabo israeliano è stato ucciso da alcuni coloni, cioè residenti degli insediamenti costruiti da Israele in Cisgiordania, un territorio che però secondo gran parte della comunità internazionale appartiene ai palestinesi. Tre palestinesi sono stati feriti. Le forze armate israeliane hanno detto di stare indagando per determinare l’identità dei coloni coinvolti.