Un collaboratore di Reuters è stato ucciso in un attacco russo a Kramatorsk, in Ucraina

Lunedì l’agenzia di stampa statunitense Reuters ha detto che un suo collaboratore è stato ucciso in un attacco compiuto dalla Russia sabato sera a Kramatorsk, nell’est dell’Ucraina. Si chiamava Ryan Evans, aveva 38 anni, era britannico e lavorava come consulente per la sicurezza dell’agenzia: al momento dell’attacco si trovava in un hotel di Kramatorsk, che è stato colpito dalla Russia. Nell’attacco sono rimasti feriti anche due giornalisti di Reuters con cui Evans stava lavorando; sono entrambi ricoverati in ospedale, e uno di loro è in gravi condizioni. Altri tre giornalisti sono rimasti invece illesi.

