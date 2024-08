In Massachusetts c’è un «coprifuoco volontario» nelle ore in cui escono le zanzare

Venerdì a Plymouth, una piccola città del Massachusetts (Stati Uniti) a pochi chilometri da Boston, l’amministrazione locale ha annunciato che chiuderà parchi e campi sportivi all’aperto dal tardo pomeriggio fino all’alba, per via della preoccupante diffusione di un virus che si trasmette con le punture di zanzara. Negli ultimi giorni, nella zona, i livelli di allerta sanitaria erano stati alzati al massimo per lo stesso motivo in altre quattro città, Douglas, Oxford, Sutton e Webster, dove era stato indetto un «coprifuoco volontario» dalle 18 in poi.

L’amministrazione di Plymouth ha detto di aver imposto le chiusure perché è stato trovato un cavallo affetto da encefalite equina dell’est, una malattia che colpisce vari mammiferi tra cui gli umani, che ha un elevato tasso di letalità e per cui non esiste una cura. A metà agosto era già stato rilevato a Worcester County, poco distante, il primo caso dal 2020 della stessa malattia in un umano, un uomo di ottant’anni che è ancora ricoverato in ospedale.

Il virus che causa l’encefalite equina dell’est era stato trovato in Massachusetts già a luglio durante l’analisi di alcune zanzare in vari centri abitati, dopo quattro anni dagli ultimi casi. È una malattia rara ma estremamente pericolosa, che si trasmette generalmente attraverso le punture di zanzara: nel 30 per cento dei casi chi la contrae muore dopo pochi giorni dalle prime manifestazioni dei sintomi, percentuale che si alza nel caso di bambini e anziani. Spesso chi sopravvive subisce danni neurologici permanenti e muore comunque nel giro di pochi anni.

Il Centers for Disease Control and Prevention, il più importante organo federale di controllo sulla sanità pubblica, definisce questa malattia come molto rara negli Stati Uniti, con una media di 11 casi all’anno. Tra il 2019 e il 2020, quando ci fu un piccolo focolaio in Massachusetts, 17 persone la contrassero e di queste 7 morirono.

In tutto le autorità del Massachusetts hanno dichiarato un rischio alto o molto alto di contrarre l’encefalite equina dell’est in un totale di 10 località, e hanno previsto una disinfestazione spray della zona di Plymouth e Worcester County.

Agli abitanti delle città a più alto rischio è stato consigliato di non stare all’aperto dopo le 18 fino al 30 settembre e successivamente dalle 17, finché le temperature non si abbasseranno abbastanza da ridurre molto il rischio di punture di zanzare. Gli abitanti sono stati inoltre invitati a usare abiti coprenti, repellenti per insetti e drenare qualsiasi pozza o bacino di acqua stagnante nei cortili delle case.

Plymouth è la cittadina in cui le misure sono state più rigide: «alle federazioni sportive e alle altre organizzazioni che usano i parchi e i campi pubblici sarà vietata ogni attività all’aperto dopo il crepuscolo», si legge nella nota diffusa venerdì dalla città. In altre città in cui il coprifuoco è volontario, come Oxford, i campi sportivi si possono usare anche col buio, ma le organizzazioni che li gestiscono devono raccogliere i dati delle persone e garantire la loro assicurazione sanitaria.