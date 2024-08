Weekly Beasts

Ogni anno allo zoo di Londra è prevista una pesatura degli animali: ne vengono controllati e misurati diversi (non tutti: circa 400 sugli oltre 14.000) e i dati raccolti vengono registrati in uno specifico database. È un’operazione utile sia ai custodi dello zoo e ai veterinari per il monitoraggio della crescita, sia agli altri zoo del mondo che possono confrontare le varie informazioni attraverso un database condiviso. Tra le bestie più fotogeniche della settimana ci sono anche alcuni di questi animali, come una giraffa a cui viene misurata l’altezza e una piccola civetta su una bilancia. Ma anche molti fenicotteri allo zoo di Berlino e ancora più leoni marini su una spiaggia californiana.