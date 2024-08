Alcune persone sono state accoltellate da un uomo durante una festa cittadina a Solingen, in Germania

Diverse persone, non è ancora chiaro quante, sono state accoltellate da un uomo per strada a Solingen, in Germania. L’attacco è avvenuto attorno alle 9:45 locali mentre era in corso la festa per i 650 anni della città. Al momento né la polizia né i vigili del fuoco hanno parlato pubblicamente dei dettagli dell’accaduto: alcune fonti anonime hanno detto al giornale locale Solinger Togeblatt che ci sarebbero tre morti e tre feriti gravi. Non ci sono stati arresti, e secondo la ricostruzione del Solinger Togeblatt e del tabloid tedesco Bild l’uomo che ha attaccato i passanti sarebbe fuggito: la polizia lo sta cercando anche con un elicottero, e ha transennato l’area dove è avvenuto l’attacco.

Solingen è una cittadina di circa 160mila abitanti che si trova a una trentina di chilometri da Düsseldorf, nella Germania occidentale.