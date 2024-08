In Canada è parzialmente ripresa la circolazione dei treni bloccati a causa della serrata delle principali compagnie ferroviarie

Venerdì è ripresa la circolazione dei treni della Canadian National Railway, una delle due principali compagnie ferroviarie canadesi, che giovedì avevano cominciato una serrata in seguito al fallimento dei lunghi negoziati sul rinnovo del contratto di lavoro del settore. Una serrata è una misura imposta dalle aziende nell’ambito di una contrattazione o di una lotta sindacale, in cui ai dipendenti è impedito di accedere ai propri posti di lavoro con l’obiettivo di fare pressioni e di costringere la controparte a concessioni: quelle cominciate dalla Canadian National Railway e dalla Canadian Pacific Kansas City avevano comportato il blocco di gran parte delle loro attività e la sospensione dal lavoro di circa 10mila dipendenti.

Per sbloccare la situazione ed evitare grossi guai legati al blocco dei treni merci, giovedì sera il governo aveva imposto un arbitrato, aveva cioè incaricato di risolvere la questione la commissione nazionale per le relazioni industriali. Jonathan Abecassis, portavoce della Canadian National Railway, ha detto che i treni della compagnia hanno cominciato a circolare in tutto il paese alle 7 del mattino ora locale. Restano invece fermi i treni merci dell’altra compagnia, in attesa di un incontro con i rappresentanti della commissione previsto per venerdì.

– Leggi anche: Il grosso blocco dei treni merci in Canada