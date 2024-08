Almeno otto persone migranti sono annegate mentre cercavano di attraversare il fiume Drina, tra Serbia e Bosnia Erzegovina

Almeno otto persone migranti sono annegate a causa del ribaltamento della barca con cui stavano cercando di attraversare il fiume Drina, per arrivare dalla Serbia alla Bosnia Erzegovina. Lo hanno fatto sapere le squadre di soccorso bosniache, aggiungendo che nell’incidente risultano disperse anche altre persone, ma non è chiaro quante. Secondo le informazioni diffuse dai soccorritori, la barca si è ribaltata attorno alle 6 del mattino vicino alla città di Bratunac, nella parte orientale della Bosnia Erzegovina. Non si sa con certezza quante persone fossero a bordo: in mattinata il direttore della protezione civile bosniaca Boris Trninic aveva detto all’agenzia di stampa Srna che si stimava fossero una trentina, 15 delle quali sono riuscite a raggiungere la riva. Il ministro dell’Interno serbo Ivica Dacic aveva a sua volta parlato di 25 persone in totale.

Da qualche anno, anche per via di una politica peculiare sui visti, la Serbia è diventata uno dei principali paesi di transito verso l’Europa occidentale, lungo quella che spesso viene definita “rotta balcanica”. La Serbia non fa parte dell’Unione Europea ma è da lì che molte persone migranti e richiedenti asilo provano a entrare illegalmente nei paesi europei.

