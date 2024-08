Un traghetto è stato evacuato a Piombino per un principio di incendio: circa 300 persone sono state fatte scendere

Martedì pomeriggio a Piombino, in Toscana, un traghetto diretto a Portoferraio, sull’isola d’Elba, è stato evacuato a causa di un principio di incendio nella sala macchine. I 274 passeggeri a bordo e le persone dell’equipaggio sono state fatte scendere: complessivamente l’evacuazione ha riguardato circa 300 persone. Il traghetto, dell’azienda Corsica Ferries, era partito proprio da Piombino da circa 15 minuti. Il portellone posteriore della nave non funzionava, probabilmente a causa dell’incendio: le persone sono dovute scendere in mare tramite gli appositi scivoli d’emergenza. L’incendio non ha causato feriti, ma una persona ha avuto un attacco di panico e una ha riportato delle escoriazioni nella discesa con lo scivolo.