Sono iniziati i lavori per la costruzione di una base militare tedesca in Lituania, che ospiterà 4mila soldati

In Lituania sono iniziati i lavori per la costruzione di una base militare tedesca che ospiterà 4mila soldati: è la prima volta dalla Seconda guerra mondiale che l’esercito tedesco viene dislocato all’estero in modo permanente. Oltre ai 4mila militari della Bundeswehr, cioè delle forze armate tedesche, la Lituania ospiterà anche un migliaio di contractor, ovvero membri di compagnie militari private.

La decisione di costruire la base era stata presa in seguito all’invasione russa dell’Ucraina del 2022, per il timore che il presidente Vladimir Putin potesse attaccare un paese membro della NATO. Lo scorso anno la Germania si era impegnata a stanziare le proprie truppe in Lituania, che è un paese membro sia della NATO che dell’Unione Europea, e più di recente la prima ministra lituana Ingrid Simonyte aveva deciso di aumentare la spesa per la difesa, che quest’anno sarà il 3 per cento del PIL del paese (in Italia la spesa stimata per la Difesa nel 2023 è stata dell’1,5 per cento).

La base militare sarà costruita nella città di Rudninkai, che si trova una trentina di chilometri a sud di Vilnius, la capitale, e a circa venti chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, uno storico alleato della Russia. La Lituania spenderà circa un miliardo di euro per la costruzione della base militare, i cui lavori dovrebbero concludersi nel 2027.