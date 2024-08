Per le Paralimpiadi sono già stati venduti tanti biglietti, ma ancora non abbastanza

Dal 28 agosto all’8 settembre ci saranno a Parigi le Paralimpiadi, l’evento sportivo associato alle Olimpiadi in cui competono atleti con disabilità, arrivato alla sua 17esima edizione. Vi parteciperanno circa 4.400 atleti in oltre 22 sport (a loro volta divisi in varie discipline e categorie, anche in base alle disabilità) e il comitato organizzatore aveva come obiettivo raggiungere i 2,8 milioni di spettatori, superando in questo modo l’edizione con più pubblico di sempre delle Paralimpiadi, quella di Londra del 2012, quando furono circa 2,7 milioni. Ora le aspettative sono state un po’ ridimensionate e sembra che 2,5 milioni sarebbe un risultato già ottimo.

Per il momento è stata venduta un po’ più della metà dei biglietti disponibili: il 12 agosto un comunicato ufficiale parlava di 1,4 milioni di biglietti venduti, dei quali 400mila durante le Olimpiadi, sfruttando quindi in parte l’entusiasmo e la visibilità portati dai Giochi. Considerando che, sempre secondo quanto dice il comitato, ogni giorno la gente acquista circa 25mila biglietti, è probabile che adesso il totale sia arrivato quasi a 1,6 milioni.

È un numero apparentemente lontano dall’obiettivo, ma gli organizzatori non sembrano preoccupati: Andrew Parson, il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha fatto notare in una recente conferenza stampa che tra la fine delle Olimpiadi e l’inizio delle Paralimpiadi furono venduti 2 milioni di biglietti a Rio 2016 e oltre un milione a Londra 2012 (Tokyo 2021 non viene presa in considerazione per via del contesto diverso dovuto alla pandemia). A differenza delle Olimpiadi, alle Paralimpiadi la gran parte del pubblico è locale (si stima che circa il 90 per cento del pubblico sarà francese e il 75 per cento di questo proverrà da Parigi e dintorni): la speranza degli organizzatori è quindi che negli ultimi giorni l’acquisto di biglietti aumenti, visto che chi risiede nei dintorni può organizzarsi anche all’ultimo momento.

«Le Paralimpiadi sono probabilmente l’unico tra i principali eventi sportivi che esistono nel mondo per il quale i biglietti sono così economici», ha detto in un’intervista al quotidiano francese Le Monde Andrew Parson. In effetti circa 75mila dei biglietti rimasti costano 15 euro e altri 300mila 25 euro, oltre ai vari pacchetti per gruppi e famiglie, che permettono di vedere diversi sport in un giorno.

Ci sono comunque alcune gare ed eventi che sono già sold out: scherma e taekwondo al Grand Palais, ciclismo su pista al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, equitazione a Versailles, triathlon sul Pont Alexandre III (dove ci saranno la partenza e l’arrivo della gara) e gli eventi legati degli sport di tiro con la pistola. Anche per alcune finali i biglietti sono finiti: rugby all’Arena Campo di Marte, basket alla Bercy Arena e blind football sotto la Tour Eiffel (lo stesso posto in cui alle Olimpiadi si giocava a beach volley).

La maggior parte delle gare e degli eventi si terranno negli stessi luoghi delle Olimpiadi, quindi alcuni dei posti più spettacolari e riconoscibili di Parigi, e questo dovrebbe contribuire ad aumentare la vendita di biglietti.