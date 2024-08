Tremila persone sono state evacuate da un campeggio nel sud della Francia per via di un incendio

Nella notte tra domenica e lunedì nel sud della Francia ci sono stati due incendi: uno si è sviluppato nella città costiera di Frontignan, vicino a Montpellier, e ha costretto decine di persone a lasciare le loro case prima di essere domato. L’altro, più grande, è scoppiato nella località marittima di Canet-en-Roussillon, vicino a Perpignan, e ha coinvolto principalmente un campeggio: ha distrutto una roulotte e ne ha danneggiate altre cinque, ma soprattutto ha portato all’evacuazione di tremila persone in vacanza nella struttura. Per spegnere l’incendio sono intervenuti 600 vigili del fuoco.

In mattinata il portavoce dei vigili del fuoco della regione, Jérôme Bonnafoux, ha detto che «l’incendio è ormai sotto controllo da due ore e mezza», ma ha anche aggiunto che sono ancora in corso le operazioni per evitare che ricominci a diffondersi.