Weekly Beasts

A Lido Beach, nello stato di New York, le guardie forestali e i volontari stanno monitorando la popolazione di un uccello marino della stessa famiglia dei gabbiani, il becco a cesoia americano, che catturano, controllano ed etichettano: in questa gallery ce ne sono alcuni sulla spiaggia, e altri in volo sopra l’oceano. Poi c’è la prima apparizione pubblica allo zoo di Berlino di un cucciolo di ippopotamo pigmeo, una particolare specie di ippopotamo di piccole dimensioni, ma anche animali che cercano di rinfrescarsi, una cicogna con le ali spiegate e cavalli al galoppo. Per finire, un piccolo orango di Sumatra, cullato dalla madre.