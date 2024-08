In diverse province della Turchia migliaia di persone sono state fatte evacuare a causa di grandi incendi

Migliaia di persone sono state fatte evacuare a causa di grandi incendi boschivi che si sono sviluppati negli ultimi giorni in diverse province turche, in particolare in quella di Smirne, sulla costa egea del paese. Le altre aree interessate sono quelle orientali di Aydın, Bolu e Magnesia, e quella settentrionale di Muğla: in tutto gli incendi censiti sono 72, ha detto il ministro dell’Agricoltura Ibrahim Yumaklı, 45 dei quali sotto controllo. Cinque aerei, 14 elicotteri e centinaia di pompieri sono al lavoro per contenere le fiamme: al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite.