In Germania c’è stato un altro sospetto tentativo di sabotaggio della rete idrica vicino a una base militare

Giovedì le autorità di Mechernich, nell’ovest della Germania, hanno diramato un’allerta per un sospetto tentativo di sabotaggio alla rete idrica. Hanno detto ai circa 10mila residenti di non bere l’acqua del rubinetto e di bollirla prima di usarla per pulire o lavarsi. Le autorità temevano infatti una contaminazione dopo che era stato scoperto un buco nella recinzione attorno all’impianto idrico che rifornisce anche una base militare dell’esercito tedesco nelle vicinanze.

Mercoledì era successa una cosa simile – un buco nella recinzione che aveva fatto temere un tentativo di contaminare la rete idrica – nella base militare di Wahn, sempre vicino a Colonia, nella stessa regione di Mechernich (la Renania Settentrionale-Vestfalia). La base era stata quindi isolata per diverse ore. Venerdì le analisi preliminari hanno escluso la presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute nell’acqua di Mechernich, ma saranno comunque necessari altri test batteriologici.

Mercoledì i comandanti della base militare della NATO a Geilenkirchen, sempre in Renania Settentrionale-Vestfalia, avevano alzato i livelli di allarme e disposto controlli dopo un tentativo di intrusione. Mercoledì i sospetti si erano concentrati sulla Russia, dopo che a giugno Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO (l’alleanza militare che include la maggior parte dei paesi occidentali), aveva avvertito dell’aumento delle minacce di attacchi dell’intelligence russa nei confronti di paesi occidentali. Giovedì il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha detto che gli episodi «dimostrano che dobbiamo restare in allerta».

– Leggi anche: La Germania ha emesso un mandato d’arresto per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream