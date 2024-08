Un autobus di linea è finito fuori strada vicino a Verona: una donna è morta e altre sei persone sono ferite

Giovedì mattina un autobus della linea ATV, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Verona, è finito fuori strada all’altezza della frazione di Parona mentre si dirigeva verso la città, lungo il fiume Adige: ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un muretto. Tra i passeggeri una donna è morta e altre sei persone sono rimaste ferite. Tra queste c’è anche l’autista, rimasto incastrato per ore nel mezzo e portato poi in ospedale in condizioni gravi. Non sono ancora state chiarite le cause dell’incidente: le autorità hanno sequestrato il cellulare dell’autista e guarderanno le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interne al mezzo, che ATV consegnerà alla polizia.