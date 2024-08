In Australia un elicottero si è schiantato sul tetto di un albergo: il pilota, l’unica persona a bordo, è morto

In Australia un elicottero si è schiantato sul tetto di un albergo: il pilota, l’unica persona presente nel mezzo, è morto. Nello schianto, che ha causato anche un incendio, una delle pale è caduta nella piscina dell’hotel e un’altra nel piazzale davanti all’edificio. Due ospiti dell’albergo, un uomo di 80 anni e una donna di 70 anni che hanno respirato del fumo, sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni sono stabili. L’incidente è avvenuto di notte, all’1.50 ora locale, a Cairns, nel nord del paese, famosa località turistica.

Dopo l’incidente centinaia di persone sono state evacuate dall’hotel e le strade della zona transennate. La polizia e l’ente di controllo della sicurezza aerea stanno indagando per cercare di capire che cosa sia successo e per identificare formalmente il pilota. BBC ha scritto che la società che noleggia l’elicottero ha detto che si trattava di un volo «non autorizzato», anche se non è chiaro cosa significhi.