In Tanzania sono stati arrestati vari politici dell’opposizione

Lunedì il principale partito di opposizione della Tanzania, Chadema, di orientamento conservatore, ha detto che tre dei suoi esponenti sono stati arrestati in vista di una manifestazione organizzata nella Giornata mondiale della gioventù. Tra loro c’è Tundu Lissu, che è uno dei principali leader di Chadema ed è tornato in Tanzania nel 2023 dopo due anni di esilio in Belgio e dopo aver subìto un tentativo di omicidio nel 2017. Un portavoce del partito ha detto che è stato arrestato domenica nella città di Mbeya, nel sud-ovest del paese, e che non si sa dove sia detenuto.

Da qualche mese la presidente della Tanzania Samia Hassan ha revocato una legge che dal 2016 vietava all’opposizione di organizzare raduni in pubblico: questa volta la polizia ha detto di aver vietato il raduno di Chadema perché «era destinato a provocare violenza». Il partito aveva pubblicizzato la manifestazione invitando i giovani del paese a riunirsi «come in Kenya», dove da giugno sono in corso forti e partecipate proteste antigovernative che sono sfociate in violenti scontri con la polizia, in cui sono state uccise almeno 39 persone e ne sono state arrestate centinaia.

Secondo Chadema alla manifestazione avrebbero dovuto partecipare 10mila persone: il partito dice che gruppi di giovani che si stavano dirigendo verso Mbeya sono stati fermati e costretti a tornare verso i propri luoghi di provenienza scortati dalla polizia, e che almeno un centinaio di membri del partito sono stati detenuti e poi rilasciati nella vicina città di Iringa.