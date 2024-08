Molti dei giornali nazionali oggi hanno in prima pagina lo sciopero degli stabilimenti balneari, che venerdì mattina apriranno con due ore di ritardo rispetto alla norma per protestare contro il governo di Giorgia Meloni e la possibilità di mettere a gara le concessioni balneari, che dovrebbero scadere alla fine del 2024. Si parla ancora molto dell’operazione militare che da martedì l’esercito ucraino sta conducendo nella regione russa di Kursk: con qualche polemica da parte di alcuni giornali per via delle dichiarazioni di un portavoce della Commissione Europea secondo cui l’Ucraina ha il diritto di attaccare il territorio russo. Per le Olimpiadi le notizie riguardano soprattutto le medaglie vinte ieri dall’Italia e la grande vittoria della nazionale femminile di pallavolo nella semifinale contro la Turchia.