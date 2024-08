L’operazione militare ucraina in Russia è proseguita per il terzo giorno

Giovedì è proseguita per il terzo giorno l’operazione militare ucraina nella regione russa di Kursk iniziata martedì mattina: centinaia di soldati e decine di mezzi corazzati hanno continuato a combattere contro l’esercito russo nella zona vicino al confine fra i due paesi attorno alla cittadina di Sudzha, nella Russia occidentale. Le informazioni su quello che sta succedendo sono ancora molto confuse, ma si ritiene che le truppe coinvolte appartengano all’esercito ucraino, mentre in passato incursioni simili erano state compiute da formazioni paramilitari guidate dall’Ucraina. L’esercito ucraino non ha ancora commentato ufficialmente l’operazione, né confermato il suo coinvolgimento.

Un noto blogger russo esperto di cose militari noto come Rybar ha scritto che l’esercito ucraino è avanzato dieci chilometri oltre il confine e ha preso il controllo di diversi centri abitati, tra cui anche Sudzha, la città da cui passa il gas che dalla Russia arriva all’Europa passando per l’Ucraina. I blogger militari russi sono solitamente ben informati sullo svolgimento delle operazioni, ma spesso le informazioni che diffondono non sono verificabili in maniera indipendente. Alcuni video girati a Sudzha e verificati dal New York Times mostrano le auto che lasciano la città con gli spari sullo sfondo, e sulle strade auto bruciate e quelle che sembrano mine. Il governatore della regione Alexei Smirnov ha dichiarato lo stato di emergenza e ha detto che alcune migliaia di civili sono state fatte evacuare dall’aerea.

Lo scopo dell’operazione non è ancora del tutto chiaro, anche per il silenzio del governo ucraino: potrebbe essere un tentativo per spingere la Russia a togliere truppe e mezzi da altri punti del fronte dove l’esercito ucraino è più in difficoltà. Se l’operazione coinvolgesse effettivamente truppe ucraine, come ritiene la maggior parte degli analisti, sarebbe la prima dell’esercito ucraino in territorio russo: finora l’Ucraina aveva colpito oltre il confine solo attraverso bombardamenti oppure avvalendosi dell’aiuto di milizie volontarie filo-ucraine, solitamente formate da cittadini russi.

