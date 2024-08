La piattaforma di criptovalute FTX è stata condannata a risarcire oltre 12 miliardi di dollari ai clienti

Un tribunale di New York ha disposto che la piattaforma di criptovalute FTX – finita in bancarotta nel 2022 e il cui fondatore Sam Bankman Fried è stato condannato a 25 anni di galera per frode – paghi un risarcimento ai suoi clienti per complessivamente 12,7 miliardi di dollari (11,6 miliardi di euro), al fine di compensarne le perdite e i danni per truffa. Secondo la Commodity Futures Trading Commission, la commissione di vigilanza per i mercati finanziari derivati, è il più grande risarcimento disposto per casi di questo tipo.

La vicenda di Bankman-Fried e di FTX è del resto una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti: l’imprenditore avrebbe usato i soldi che i clienti affidavano alla piattaforma per vivere una vita lussuosa, acquistare proprietà da milioni di dollari alle Bahamas, finanziare lautamente sia il Partito Democratico sia quello Repubblicano in vista delle elezioni del 2020 e del 2022 e per coprire un gigantesco buco nel bilancio di un fondo di investimento sempre di sua proprietà, Alameda Research. Anche la condanna a 25 anni per Bankman Fried è una della più severe per un crimine finanziario emesse negli Stati Uniti negli ultimi anni.