È morto a 96 anni il politico e giornalista Lino Jannuzzi

Mercoledì è morto a Roma il giornalista e politico italiano Lino Jannuzzi: aveva 96 anni. Come giornalista Jannuzzi era noto soprattutto per la propria attività di opinionista e le vicende giudiziarie di cui fu protagonista. Criticò duramente la magistratura in varie occasioni: per il caso di Enzo Tortora, il giornalista arrestato e condannato ingiustamente negli anni Ottanta, fu condannato per diffamazione a mezzo stampa e successivamente graziato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Jannuzzi è noto anche per le critiche rivolte al giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992, e più in generale per le critiche alle attività dello Stato nella lotta alla mafia. Negli anni Duemila criticò nuovamente la magistratura, in questo caso a difesa dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che presentò come vittima di una persecuzione politica. In quegli stessi anni entrò in politica con Forza Italia, il partito di Berlusconi, per cui fu eletto senatore sia nel 2001 che nel 2006. Jannuzzi è noto anche per l’inchiesta, condotta insieme a Eugenio Scalfari, sul cosiddetto “piano Solo”, un piano segreto per un colpo di stato (o presunto tale) ideato dal generale dei Carabinieri e capo dei servizi segreti militari Giovanni De Lorenzo.

Jannuzzi era nato a Grottorella, in provincia di Avellino, il 20 febbraio del 1928, ee aveva iniziato come giornalista all’Espresso. Successivamente aveva diretto il Giornale di Napoli, l’agenzia di stampa Il Velino, per un periodo anche Radio Radicale, e negli ultimi anni aveva scritto per Panorama e per il Giornale. Alla carriera da giornalista e politico affiancò quella di sceneggiatore per il cinema.