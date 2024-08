Diversi giornali nazionali oggi danno molto spazio in prima pagina all’operazione militare condotta dall’Ucraina nella regione di Kursk, nella Russia occidentale. Se ne sa ancora poco, ma se confermata nella sua estensione e se fosse confermato il coinvolgimento diretto dell’esercito ucraino sarebbe la più grande operazione ucraina in Russia dall’inizio della guerra. Per la politica italiana si parla molto della conversione in legge del cosiddetto “decreto carceri”, una serie di misure volute dal governo per contrastare il problema del sovraffollamento nelle prigioni italiane, avvenuta tra molte polemiche da parte delle opposizioni. C’è poi ovviamente molto sport, con le Olimpiadi di Parigi dove mercoledì l’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile.