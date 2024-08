La rete televisiva ABC ha annunciato che il 10 settembre ospiterà un dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris

La rete televisiva ABC ha annunciato su X che il 10 settembre ospiterà un dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, candidati rispettivamente per il partito Repubblicano e quello Democratico alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, e che sia Trump che Harris avrebbero accettato. Per ora, a differenza di Trump, Kamala Harris non ha però confermato.

L’annuncio di ABC è stato fatto pochi minuti dopo alcune dichiarazioni di Trump che, durante una conferenza stampa, ha detto di aver accettato di partecipare a tre dibattiti con Kamala Harris, attuale vicepresidente e candidata alla presidenza per i Democratici: oltre a quello del 10 settembre organizzato da ABC Trump ha citato un dibattito su Fox News e un altro ancora su NBC per il 4 e il 25 settembre. Trump, che in precedenza aveva dichiarato che avrebbe dibattuto con Harris solo su Fox, ha anche detto di essere in attesa di una risposta da Harris.

La conferenza stampa di Trump era la prima da quando, due giorni fa, Harris aveva annunciato di aver scelto Tim Walz come suo vice. Durante un discorso piuttosto sconclusionato Trump ha attaccato Harris spiegando che il successo della sua campagna elettorale è dovuto al fatto che «lei è una donna» e «che rappresenta determinate categorie di popolazione» aggiungendo che presto gli elettori «se ne accorgeranno» e che prenderanno dunque le distanze. Tra le altre cose Trump ha detto che la guerra in Ucraina e l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 non sarebbero avvenuti se lui fosse rimasto alla Casa Bianca.