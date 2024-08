La notizia in apertura di gran parte dei principali giornali nazionali oggi è l’andamento molto negativo delle Borse di mezzo mondo di lunedì, dovuto soprattutto ai dati deludenti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sia sui giornali sportivi che su quelli generalisti ha molto spazio la vittoria della storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Alice D’Amato nella finale di specialità alla trave (il primo oro di sempre dell’Italia nella ginnastica artistica femminile). Per quanto riguarda la politica internazionale ci sono ancora molti articoli sul possibile attacco iraniano contro Israele, mentre ha relativamente poco spazio sulle prime pagine la notizia di esteri più importante di lunedì: le dimissioni e la fuga in India della prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina.