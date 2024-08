L’Ucraina ha detto di aver affondato un sottomarino russo

Le forze armate ucraine hanno fatto sapere sabato di aver affondato un sottomarino russo che si trovava nel porto di Sebastopoli, in Crimea. Il sottomarino, il Rostov-sul-Don, sarebbe affondato immediatamente. Non è chiaro come il sottomarino sia stato attaccato, ma è plausibile che l’Ucraina abbia usato dei droni marini, cioè mezzi senza pilota che esplodono al contatto con l’obiettivo. Il Rostov-sul-Don era già stato danneggiato dall’Ucraina nel settembre del 2023, ma era stato riparato.