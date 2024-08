L’Italia ha vinto l’argento nel fioretto a squadre maschile

L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto a squadre maschile, con il quartetto composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Ha perso in finale contro il Giappone per 45 stoccate a 36, dopo che in giornata aveva battuto la Polonia ai quarti di finale e gli Stati Uniti in semifinale. La finale con il Giappone è stata molto combattuta fino al penultimo assalto, poi il Giappone ha aumentato il proprio vantaggio in modo consistente e ha vinto con un buon margine.

È la quinta medaglia nella scherma per l’Italia a queste Olimpiadi, dopo l’oro nella spada a squadre femminile, l’argento nel fioretto femminile a squadre, il bronzo di Luigi Samele nella sciabola individuale e l’argento nel fioretto individuale di Macchi.

La squadra di fioretto maschile italiana è notoriamente molto competitiva ed era considerata tra le favorite del torneo: nel fioretto individuale Filippo Macchi, che ha 22 anni, aveva vinto la medaglia d’argento. L’altro schermidore di punta della squadra è Marini, 24 anni, che nell’individuale era andato male rispetto alle sue possibilità ma è comunque il campione mondiale in carica del fioretto individuale.

L’altro titolare era Guillaume Bianchi, 27 anni, che ha vinto l’oro a squadre ai Mondiali nel 2022. Alessio Foconi invece è il più esperto della squadra, ha 34 anni e in carriera ha vinto molto: era la riserva della squadra, ma è stato schierato nell’ultimo assalto in finale al posto di Macchi.