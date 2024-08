Weekly Beasts

Questa settimana il parlamento della Turchia ha approvato una discussa legge sulla gestione e il contenimento dei milioni di cani randagi presenti sul suo territorio, che prevede che le amministrazioni locali li catturino e li portino in strutture dove saranno sterilizzati, eventualmente curati e infine resi disponibili per l’adozione, in alcuni casi consentendone l’eutanasia. Tra le foto di animali della settimana c’è uno di questi cani randagi che riposa su uno striscione a una manifestazione contro la legge. Poi ci sono piccole lontre marine, un gambero meccanico, elefanti che si mimetizzano, un maiale di fiume rosso e cavalli da dressage.